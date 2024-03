Guida motivazionale del gruppo: un incontro del Rotary con il coach dell'Unieuro

Martedì 5 marzo alle 20 presso la Sala dell’Aeroporto Ridolfi, il coach della squadra di pallacanestro Unieuro di Forlì, Antimo Martino, interverrà su “Quanto è complessa ma importante la guida motivazionale del gruppo” durante la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì, dove sarà introdotto dalla presidente del sodalizio, Paola Battaglia. L’1 marzo, inoltre, è stata inaugurata la seconda edizione del service rotariano “La musica che cura”, un ciclo di appuntamenti musicali in programma fino al 7 giugno nell’atrio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, dove ogni venerdì alle 14 si esibiscono in concerto alcuni allievi delle scuole di musica di Forlì. Prosegue fino a fine mese anche il service di solidarietà presso la Mensa della Caritas, avviato per il terzo anno consecutivo lo scorso ottobre, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei soci del Rotary Club Forlì che una domenica al mese si mettono volontariamente a disposizione per preparare e servire i pasti alle persone che si rivolgono alla struttura di via Fossato Vecchio. Il service si avvale anche della collaborazione del Gruppo Consorti e dei giovani del Rotaract. "Fare volontariato alla mensa dei poveri - affermano i responsabili del Rotary Club Forlì - rappresenta un impegno profondo verso i valori di servizio, solidarietà e altruismo. Significa offrire il proprio tempo e le proprie risorse per aiutare coloro che sono meno fortunati, contribuendo a fornire pasti e conforto ai bisognosi. È un modo per fare la differenza, alimentare e creare speranza nel mondo, ispirando gli altri a seguire l'esempio, creando un impatto positivo duraturo".

Sono inoltre in corso nelle scuole superiori il progetto sull’Orientamento post diploma e quello “A casa e a scuola in salute”, con alcuni professionisti, soci rotariani, che incontrano gli studenti per aiutarli a scegliere il percorso lavorativo e di studio dopo la maturità e per sensibilizzarli a corretti stili di vita. Nei giorni scorsi è stata ospite di una conviviale rotariana, presso la Sala dell'Aeroporto Ridolfi, Eleonora Mazzoni, attrice e scrittrice forlivese, dal 2022 direttrice artistica del Festival culturale Caterina Sforza di Forlì, che è intervenuta su “Manzoni, tra donne e rivoluzioni”. E recentemente il Rotary Club Forlì ha avuto come ospite d’eccezione il Generale di Brigata Aerea Roberto Vittori che ha parlato del futuro della Space Economy durante la conviviale dove erano presenti soci e autorità cittadine, fra cui il sindaco, Gian Luca Zattini. Tra i prossimi appuntamenti in programma vi è quello di martedì 12 marzo al Grand Hotel Castrocaro Terme dove si svolgerà l’Interclub dei Rotary della Romagna con ospite Alberto Cecchini, Board Director del Rotary International 2022-2024, che relazionerà sul tema “Cambiamento ed evoluzione del Rotary International”, e sarà presente anche il Governatore del Distretto 2072, Fiorella Sgallari.