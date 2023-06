“Here Comes The Sun”, al Teatro Dragoni le esibizioni di fine anno della Scuola di Musica di Meldola

Cosascuola Music Academy ha organizzato due splendide giornate di musica al Teatro Dragoni di Meldola: gli allievi della scuola si sono esibiti in una vera e propria maratona musicale, conclusa dal concerto dei Ranaway, band giovanile nata nel 2020 grazie a un’idea del direttore artistico della scuola Luca Medri. Nel corso delle due serate è stato presentato il “Beatles Tribute”, avviato dall’ensemble “School of rock”, progetto che vede protagonisti giovanissimi meldolesi, seguito dal concerto-evento della band “The Menlove”, che ha proposto tutti i maggiori successi dei Beatles insieme agli allievi della classe di canto, per concludersi con l’esibizione del Coro Città di Meldola. L’assessore alla cultura Michele Drudi, che è intervenuto all’iniziativa, ha evidenziato che sono state "due bellissime giornate di musica, divertimento e socialità, che dimostrano quanto Cosascuola, nel corso del tempo e degli anni di collaborazione con il Comune di Meldola, sia diventata una “grande cosa”, una realtà trainante per la promozione della cultura e dell’educazione musicale nella nostra città, con oltre 130 iscritti ai corsi dedicati ai diversi strumenti”. Da Drudi "un ringraziamento a tutti gli allievi e agli insegnanti, allo staff di Cosascuola, e al direttore artistico Luca Medri, per l’importante attività svolta per la crescita culturale dei meldolesi, delle giovani generazioni e non solo, poiché la passione per la musica non ha età né confini".