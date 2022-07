I bimbi alla conquista di Piazza Orsini con i giochi in legno dell'Associazione Nonno Banter 57

Piazza Orsini è stata animata martedì sera da tantissimi bambini che si sono divertiti con giochi in legno messi a disposizione dall'Associazione Nonno Banter 57 Aps. "A rendere accogliente la nostra Piazza anche gli stand di Croce Rossa Italiana che hanno offerto palloncini ai più piccoli, la magia di Fata Katia con il suo truccabimbi e i punti ristoro curati da Panco Macelleria, Zac Sushi Lab e la piadineria Celli - afferma il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. La nostra piazza si è trasformata per una sera in una grande sala divertimento per grandi e piccini, all'insegna dello stare insieme e del sorriso". Dal primo cittadino un "enorme ringraziamento ai volontari dell'Associazione Nonno Banter 57 Aps e di Croce Rossa Italiana, a Katia Conti, alle attività che hanno partecipato, alla gelateria Km 7 che ha offerto buoni gelati donati ai centri estivi di Meldola, ai dipendenti comunali ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa serata di gioco e di divertimento".