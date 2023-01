I due fratelli forlivesi questa volta raccontano l'amore: è uscito il nuovo singolo dei Ferrinis

Non si fermano i due fratelli musicisti, che snocciolano un nuovo singolo. I Ferrinis duo musicale composto da Maicol Ferrini e Mattia Ferrini originari di Forlì, continuano a macinare canzoni ed è arrivata la volta di "Lontano Da Te": il brano è un mix di emozioni romantiche. Con questo singolo i Ferrinis si sono completamente aperti, il testo racconta la magnifica storia di un amore, "della sofferenza non appena l’uno si allontana dall’altro e in automatico entrambe le parti sono/ si sentono perse".

Il video di questa canzone è stato realizzato interamente in 3D dando sfogo all’immaginazione: il protagonista è su un astronave e pensa costantemente alla sua lei e alla loro storia:

"Non mi sento pronto per lasciarti andare

E quando ti vedo perdo le parole

E sarà panico se rido e mi agito

Sembra eterno ogni secondo lontano da te"

Mattia e Maicol Ferrini, il primo classe 1997 e il secondo 1998, fin da piccoli hanno coltivato la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza. Avevano quasi deciso di fermarsi, senza però mai mollare la musica, quando nel giugno 2020 è uscito il loro primo singolo, "Balla con la luna” che li ha lanciati. I numeri sono dalla loro: i video sono arrivati a milioni di visualizzazioni, su Spotify sia "Sale" sia "Davy Crockett" hanno fatto incetta di ascolti, con fans in aumento su Instagram. Dopo la pubblicazione di “Io Per Te Morirei”, brano uscito l’11 marzo scorso, che è un viaggio attraverso eclettici suoni synth wave, un connubio tra atmosfere musicali del passato, del presente e del futuro, è aarivato "Musica Caraibica".