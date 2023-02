I Ferrinis si raccontano in acustico con un video girato a Bertinoro

Dopo l’uscita del singolo "Lontano Da Te" i Ferrinis, duo musicale di Forlì composto da Maicol e Mattia Ferrini, il primo classe 1997 e il secondo classe 1998, fanno uscire la versione acustica del medesimo brano, composta da solo piano. ? Il brano è un mix di emozioni romantiche. ?

Con questo singolo i Ferrinis si sono completamente aperti, "Lontano Da Te" racconta la magnifica storia di un amore che soffre non appena l’uno si allontana dall’altro e in automatico entrambe le parti si sentono perse. ? Il video è stato realizzato in un ristorante situato a Bertinoro, precisamente all’Enoteca Bistrot Colonna, accompagnati dal loro produttore Seme. ? I Ferrinis con l’uscita di questo brano arrivano a un totale di 9 canzoni presenti nei loro profili musicali. ?

Mattia e Maicol Ferrini fin da piccoli hanno coltivato la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza. Avevano quasi deciso di fermarsi, senza però mai mollare la musica, quando nel giugno 2020 è uscito il loro primo singolo, "Balla con la luna” che li ha lanciati. I numeri sono dalla loro: i video sono arrivati a milioni di visualizzazioni, su Spotify sia "Sale" sia "Davy Crockett" hanno fatto incetta di ascolti, con fans in aumento su Instagram. Dopo la pubblicazione di “Io Per Te Morirei”, brano uscito l’11 marzo scorso, che è un viaggio attraverso eclettici suoni synth wave, un connubio tra atmosfere musicali del passato, del presente e del futuro, è aarivato "Musica Caraibica".