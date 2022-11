I Lions incontrano il professor Tanzarella sul tema della mistificazione delle notizie nelle guerre

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Luca Milandri, venerdì ha avuto ospite, nel meeting realizzato nel ristorante "Casa Artusi", il professor Sergio Tanzarella che ha intrattenuto i numerosi partecipanti argomentando sul tema "La guerra tra mistificazione e false notizie". Dottore di ricerca in Storia, Sergio Tanzarella è ordinario di storia della Chiesa nella Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e professore invitato nell'Università Gregoriana dal 2007, è stato uno dei quattro curatori della pubblicazione ?Lorenzo Milani Tutte le opere? per i Meridiani della Mondadori, ha anche curato una edizione critica ?Lettera ai cappellani militari? e ?Lettera ai giudici? e nel 2021 ha scritto ?Il pentagramma di Lorenzo Milani. Musica per la libertà?.

Con Luca Kocci e Valerio Gigante ha scritto ?La grande Menzogna. Tutto quello che non vi hanno raccontato sulla prima guerra mondiale?. Uscirà nella prossima primavera per le edizioni Cittadella: ?Luci nel buio. Testimoni di pace e nonviolenza in Italia? e sta curando il libro di papa Francesco ?Conquista la Pace? che sarà stampato da Il pozzo di Giacobbe in gennaio. In più ha scritto e pubblicato più di 150 articoli Per oltre 20 anni ha insegnato lingua italiana a diverse centinaia di migranti e rifugiati provenienti da circa trenta nazioni. Fu eletto deputato nel 1994 e rimasto in carica per 15 mesi.