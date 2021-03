I numeri della pandemia, previsioni e la sfida dei vaccini: la diretta con Angelini, Cicognani, Di Maio e Vicini

Come sempre spazio alle domande a cui sarà data risposta in tempo reale

I numeri della pandemia, le previsioni, l'andamento della campagna dei vaccini: in Italia e in Romagna. Saranno i temi al centro della diretta Facebook di questo sabato alle 14.30, organizzata dal parlamentare Marco Di Maio con il professor Claudio Vicini. Gli ospiti di questa settimana saranno Raffaella Angelini, responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'Ausl Romagna, e Massimo Cicognani, statistico e docente universitario (preside del campus di Cesena). Come sempre spazio alle domande a cui sarà data risposta in tempo reale. Per seguire la diretta dalle 14.30 collegarsi sulla pagina https://www.facebook.com/dimaiomarco/live