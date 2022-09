Ibrida Festival, i regista spagnolo Carlos Casas in residenza artistica nel tunnel del vento

E’ partita lunedì mattina la residenza artistica del regista spagnolo Carlos Casas all’interno del tunnel del vento del Progetto Ciclope a Predappio. La residenza è organizzata dall’associazione culturale Vertov Project all’interno di Ibrida Festival, la manifestazione sulle arti multimediali che si svolge a Forlì dal 15 al 18 settembre 2022. La residenza è stata possibile anche grazie al sostegno, dell’associazione Atrium e dell’Università di Bologna.

L’obiettivo principale del lavoro di residenza e ricerca di Casas è documentare e produrre un film e una installazione sonora. Durante la sua permanenza a Predappio, Casas realizzerà quindi riprese video e audio che diventeranno, in primis, un'installazione artistica che verrà presentata alla Biennale d’arte di Istanbul di quest’anno, per poi proseguire l’esposizione in altri festival internazionali. Il lavoro concluderà il suo percorso nell’edizione 2023 di Ibrida Festival e verrà accompagnato da una live performance.

Casas , nato a Barcellona nel 1974, è un regista sperimentale i cui lavori sono stati presentati nei principali festival internazionali, come i Festival del Cinema di Venezia e di Rotterdam, mentre le sue installazioni sono state esposte in gallerie e musei di pregio come: Tate Modern, London, Palais de Tokyo, Paris, Hangar Bicocca.

Il Ciclope (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments), è adibito a laboratorio per l’industria privata e giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo per immergersi nei territori sconosciuti e inesplorati della fisica. Il ‘tubo’, una sorta di galleria del vento, è uno dei più lunghi al mondo. La struttura permette uno studio preciso di fluidi, turbolenze e attriti, con l’obiettivo principale di ridurre i costi nel settore dei trasporti.