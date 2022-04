Il Centro Diego Fabbri omaggia Monica Vitti: “La Ragazza con la Pistola” per la prima volta audiodescritto

Il Centro Diego Fabbri di Forlì collabora con il Bergamo Film Meeting anche nell'edizione 2022, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival italiani. In un'ottica di piena accessibilità, promozione e diffusione della cultura, il BFM 40 propone il film di Mario Monicelli “La ragazza con la pistola” con Monica Vitti e Carlo Giuffrè, un grande classico del cinema italiano che per la prima volta viene audiodescritto per il pubblico non vedente e ipovedente dal Centro Diego Fabbri di Forlì.

Il film sarà disponibile in streaming sul sito www.bergamofilmmeeting.it, da sabato 2 a domenica 3 aprile.

Monica Vitti, scomparsa lo scorso febbraio, ha lavorato con i più grandi nomi del Cinema, da Antonioni a Monicelli e Sordi. L'audiodescrizione di uno dei suoi film più celebri in occasione del Bergamo Film Meeting segna un omaggio dovuto al grande suo talento e dà l'opportunità anche alle persone con disabilità visiva di apprezzare una delle pellicole simbolo della cinematografia nazionale.

“Si tratta – osserva il direttore del Centro Diego Fabbri, Paolo De Lorenzi - di una nuova importante tappa che offre al Centro l'occasione di promuovere a livello nazionale la figura del nostro illustre concittadino. Diego Fabbri è infatti stato attivo sia in campo teatrale che cinematografico, come sceneggiatore ha lavoro, tra gli altri con Vittorio de Sica, Michelangelo Antonioni e Roberto Rossellini. In una attività ormai da anni consolidata, è per noi motivo di grande orgoglio rendere accessibile al pubblico non vedente e ipovedente la cultura e in particolare la fruizione ad un'opera cinematografica che vede protagonista Monica Vitti, icona del nostro Cinema.”