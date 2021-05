Il Comune di Forlimpopoli mette all’asta tre scuolabus: ecco le basi d'asta

Si svolge il prossimo 15 giugno alle 8.30 alla sede del Comune di Forlimpopoli in Piazza della Fratti 2, nella sala Giunta, l’asta dei 3 scuolabus che l’amminsitrazione comunale ha indetto. Il mezzo più anziano, immatricolato nel 1997 è uno scuolabus "Fiat Iveco 49.12" del 1997 con 447mila chilometri, motore diesel Euro1. Oltre a quello due mezzi del 2002: un Fiat Iveco 50C13/56 Cacciamali C5002 con 241mila chilometri, diesel Euro3 e un Fiat Iveco 65C15 Orlandi Happy con 200mila chilometri sempre Euro3. Per il primo la base d’asta è di 1.600 euro, per il secondo 4.800 euro e per il terzo 7.200 euro. Informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili sul portale del Comune (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1819).