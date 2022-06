Il direttore regionale di Confcooperative a "Salotto blu": "Dal Pnrr cento nuove case della salute in Emilia Romagna"

Il direttore regionale di Confcooperative, Pier Lorenzo Rossi, è il nuovo ospite di Salotto Blu, l'approfondimento a cura del giornalista Mario Russomanno in onda su VideoRegione venerdì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Rossi si è espresso, tra l'altro, sulle esigenze delle comunità collinari o, comunque, periferiche. "E' in corso una rivalutazione delle comunità locali ma il processo va accompagnato da riflessioni e iniziative della politica e delle classi dirigenti. Abbiamo chiuso troppo in fretta tanti piccoli ospedali - ha evidenziato -. Salviamo quelli rimasti e pensiamo ad una medicina di prossimità. E ripensiamo, ad esempio, il ruolo del sistema bancario locale".