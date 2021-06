Il filosofo Carlo Monaco a Salotto blu: "ecco la Divina Commedia in prosa"

Intervistato da Mario Russomanno su VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda Giovedì alle 22, 30, Monaco ha parlato anche del suo libro più recente intitolato "Nude le mie parole"

Carlo Monaco, figlio di contadini abruzzesi poté laurearsi a Bologna essendo ospitato al Collegio Irnerio, storico convitto riservato a studenti non abbienti e protagonisti di eccezionali carriere universitarie, lo stesso frequentato dal grande oncologo Dino Amadori, fondatore dell' Istituto Oncologico Romagnolo e dell' Irst, originario di Corniolo di Santa Sofia. Intervistato da Mario Russomanno su VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda giovedì alle 22, 30, Monaco ha parlato anche del suo libro più recente intitolato "Nude le mie parole", versione in un italiano corrente del capolavoro dantesco. "Dante ha insegnato al mondo ad agire localmente ma a pensare globalmente, ha spiegato Monaco, il suo linguaggio è complesso. Il mio tentativo è quello di avvicinare tutti al suo pensiero facilitandone la comprensione".