Il Gal L'Altra Romagna protagonista della rubrica tv “Cammini”

Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire a migliorare itinerari e percorsi sotto il profilo della mappatura e della ricognizione, dell’ospitalità, dell’enogastronomia tipica e della promozione e comunicazione, le cui azioni saranno rivolte alle Associazioni dei Cammini dell’Appennino forlivese, cesenate e faentino. L’applicabilità territoriale del progetto riguarda, infatti, il territorio dei 25 Comuni collinari-montani delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, riconosciuti tali nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna. La stima di progetto complessivo, sommando tutti i 6 GAL della Regione Emilia Romagna, ammonta a oltre 850.000,00€, mentre l’impegno economico del GAL L’Altra Romagna è di circa 215.000,00€. Durante la rubrica verranno argomentate le azioni comuni del progetto, concertate con gli altri partner, e le azioni locali declinate sulle specificità del territorio e sulle esigenze delle Associazioni dei Cammini che interessano l’Appennino romagnolo attraversandolo con una o più tappe.

“Questa rubrica di approfondimento – dichiara il Presidente Bruno Biserni - presenta e anticipa anche i contenuti del prossimo talk show tv “Ping Pong – Cammini” in programma il 12 novembre sempre sui canali di Teleromagna, da noi organizzato e che ci vedrà protagonisti insieme a Assessori regionali, a tutti i Presidenti di GAL della Regione Emilia Romagna, e ad alcune Associazioni di Cammini, rappresentate dai rispettivi Presidenti” “Da parte nostra siamo fermamente convinti del valore sociale ancora prima che turistico-economico di cui i Cammini sono portatori, soprattutto in questo periodo di emergenza per l’intero Paese, e l’importanza di questo progetto di valenza regionale ne è la dimostrazione” “Il turismo sostenibile rappresenta una leva economica a disposizione dei nostri territori – prosegue il Presidente – che intendiamo costantemente incentivare con nuove progettualità, bandi ed interventi” “Inoltre – conclude il Presidente- vogliamo congratularci con la Via Romea Germanica, il cui percorso attraversa i territori dei Comuni di Civitella di Romagna, Santa Sofia e Bagno di Romagna, per il raggiungimento dell’ambito riconoscimento europeo rilasciato dal Consiglio d’Europa che la certifica come “Rotta culturale europea” al pari del Cammino di Santiago e della Via Francigena. La rubrica di approfondimento Spazio Economia “Cammini”, condotta da Pier Giorgio Valbonetti, andrà in onda sui canali di Teleromagna nelle seguenti giornate: • Mercoledì 11 novembre 2020 alle 22,00 sul canale 11 • Sabato 14 novembre 2020 alle 14,30 sul canale 11 • Sabato 14 novembre 2020 alle 18,30 sul canale 14 • Domenica 15 novembre 2020 alle 9,00 sul canale 14 • Domenica 15 novembre 2020 alle 20,30 sul canale 11

GAL L’ALTRA ROMAGNA