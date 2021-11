Il Liceo Morgagni sul podio con le "storie di alternanza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Il Covid ha cambiato il mondo della scuola, modificato le routine e il modo di fare didattica ma i ragazzi, si sa, non si arrendono mai e provano a stare al passo con il cambiamento. E’ così che la 5° B Scienze Umane del Liceo Morgagni di Forlì, guidata dall’insegnante tutor Abbondanza Barbara, si è aggiudicata il secondo posto del premio "Storie di alternanza" promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane“ con il video "Leggere per crescere”, dove i ragazzi illustrano le loro attività di animazione e racconto di storie destinate agli alunni della scuola primaria. I primi tre classificati della sessione locale accedono al Concorso nazionale per il quale si terrà la cerimonia di premiazione Job&Orienta del 25 novembre 2021. lLink per vedere il video https://www.youtube.com/watch?v=cetFekr9ii0&ab_channel=JennyLaghi