Il Lions Club Forlì Valle del Bidente incontra il sindaco e l'assessore alla cultura di Meldola

Venerdì sera il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Luca Milandri, ha avuto come ospiti Roberto Cavallucci e Michele Drudi, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura di Meldola. I due relatori hanno parlato della Valle del Bidente vista dai primi cittadini, soffermandosi sul piacere e l'onore di rappresentare questo magnifico territorio. La serata si è conclusa con la presentazione dello spettacolo "Mascara&Paillettes - Il musical col viziett*", che sarà realizzato il 18 dicembre al teatro "Gian Andrea Dragoni" di Meldola, da parte di Noemi Briganti e Serge Manguette. L'evento, organizzato dal Lions Club Forlì Valle del Bidente e dalla compagnia teatrale Qaos, avendo raggiunto il sold out all'appuntamento delle 21:00 effettuerà replica eccezionale alle ore 16:00 dello stesso giorno. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al anumero 0543 796398 (dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00) oppure mandare una mail a tkts@qaos.it.