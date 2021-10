Il Lions Forlì-Valle del Bidente incontra il vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze monsignor Vigano

Venerdì il Club Lions Forlì-Valle del Bidente incontrerà monsignor Dario Edoardo Viganò, vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e Scienze Sociali della Santa Sede.Viganò ha avviato la riforma dei media Vaticani divenendo primo Prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, di cui è stato anche assessore. Professore di Cinema all’Università Uninettuno, è membro del Comitato Direttivo del Master in Gestione della produzione cinematografica e televisiva della Luiss Business School. Ha curato la produzione di molti documentari realizzati da Officina della Comunicazione su arte e cultura e in particolare ha ideato e seguito la lavorazione del film “Papa Francesco.Un uomo di parola” per la regia di Wim Wenders.

Ha inoltre firmato la regia dello speciale TV “Vizi e virtù. Conversazione con papa Francesco” andato in onda su Discovery. Tra le ultime pubblicazioni ha lavorato al decreto Inter Mirifica per il Commentario ai documenti del Vaticano II (a cura di Serena Noceti e Roberto Repole, vol. 1, 2014), Il brusio del pettegolo. Forme del discredito nella società e nella Chiesa (2016); Connessi e solitari. Di cosa ci priva la vita online (2017), Il cinema dei papi. Documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana (2019); Testimoni e influencer. Chiesa e autorità ai tempi dei social (2020). Ultimo lavoro è l’intervista a papa Francesco sul cinema per il volume La porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e attualità (2021).

Titolo del suo intervento la sera di venerdì, nel corso del meeting all'Hotel Globus della Città di Forlì, sarà "Culture and communication diplomacy: il caso della Chiesa cattolica". Sarà l’occasione per poter vedere anche immagini di backstage del film di Wim Wenders.