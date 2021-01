Il manager Gardella a Salotto Blu: "Nel post covid si costruirà con maggiore rispetto dell'ambiente"

Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno ha spiegato che edilizia e costruzioni sono in recessione da tempo e che all'Italia manca un piano per le grandi opere e per l'ammodernamento delle strutture esistenti

Michele Gardella è il giovane leader di Idrotermica coop, azienda forlivese che da anni si é specializzata in interventi all'interno di strutture ospedaliere innovative e in istituti scolastici attenti al ricambio e riciclo dell'aria. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno ha spiegato che edilizia e costruzioni sono in recessione da tempo e che all'Italia manca un piano per le grandi opere e per l'ammodernamento delle strutture esistenti.

"Tuttavia dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e cogliere la opportunità dei finanziamenti europei - ha detto Gardella- per cambiare in meglio edifici pubblici e abitazioni. È ormai chiaro -ha concluso- che nuovi standard di sicurezza e salubrità saranno richiesti". La trasmissione andrà in onda martedì alle 22,30.