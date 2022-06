Il poeta Maurizio Maraldi protagonista a Calisese con la sua "Mashera Romagnola Barchèta"

Domenica alle 18 si è svolto a Calisese, presso l’agriturismo “La valle dei conti”, il tradizionale appuntamento “L’altro San Zvàn”organizzato dall'associazione "Pro Rubicone" di Calisese ,dedicato alla poesia in dialetto e in italiano. Tantissimi gli spettatori che hanno ascoltato le letture dei poeti Mario Amici, Loris Babbini, Dino Bartolini, Giuliano Biguzzi, Franco Casadei, Margherita Daltri, Sergio Garaffoni, Antonio Gasperini, Giorgio Gasperini, Secondo Lami, Maurizio Maraldi, Loris Martelli, Gian Franca Paci, Franca Sacchetti e Vittorio Valzania. Presente l'assessore Luca Ferrini, che si è anche prodigato nella lettura di alcune poesie in dialetto di Olindo Guerrini e Aldo Spallicci. Per l'occasione Maraldi ha presentato la sua Maschera Romagnola Barchèta donando ai presenti pergamene con la poesia in dialetto e con la traduzione in Italiano...storia e foto di Barchèta originale creata dalla figlia Lisa...e foto di Barchèta rivisto dall'artista Forlimpopolese Fabio Pixel Collinelli.