Il presidente dei giovani industriali a Salotto blu: "Spegniamo il cellulare e torniamo a incontrarci di persona"

Kevin Bravi, titolare di una azienda nel settore dell'alta moda, è stato fino a qualche giorno fa presidente dei giovani di Confindustria della Emilia Romagna. Intervistato a VideoRegione da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda lunedì alle 22.30, si è espresso su temi di attualità. Le imprese del made in Italy? " È un settore del tutto trascurato ogni volta che si parla di sostegni, non è considerato essenziale. Eppure le nostre imprese scontano, a causa della pandemia, una drammatica crisi di liquidità che lascerà segni per anni. Diverse aziende chiuderanno, serve un dialogo con le banche con obbiettivo lo sviluppo".

Capitolo infrastrutture: "Tutti sappiamo che in Romagna serve potenziare il sistema stradale e ferroviario, e pure quello degli scambi digitali. Eppure non ci i sono iniziative decisive, non si può più aspettare". Bravi è anche titolare di una sturt up che si occupa di ristrutturazioni edilizie: "Il super bonus ha generato un più 400 per cento nei cantieri apert,i ma la burocrazia è troppo complessa e si rischia di spegnere l'interesse dei privati. Servirebbe allargare l'accesso agli immobili aziendali".

Durante l'approfondimento si è anche parlato del mondo dopo il covid? "Specialmente le nuove generazioni sentono il bisogno di tornare a frequentarsi, il rischio è quello di vivere solo attraverso le tecnologie, anche nei luoghi di lavoro. Dobbiamo tutti sforzarci un po' per riprendere l' abitudine di avvicinarci agli altri".