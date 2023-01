Il progetto del Polisportivo Monti alla Cava si compone di un nuovo tassello: ecco la palestra

Nata nell’ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione e ammodernamento del polisportivo Monti alla Cava, inaugura sabato Playground, una nuova realtà nel mondo del fitness e del benessere: una palestra completamente nuova dedicata agli amanti dell’allenamento funzionale.

“Un altro passo importante verso la riapertura di tutto il Polisportivo, il rallentamento dei lavori complice lo shortage globale che ha colpito molti ambiti produttivi, il reperimento dei materiali necessari all’esecuzione delle opere, ha creato non poche difficoltà, ma questo non ci ha demotivati e ora con l’efficientamento energetico dell’impianto, con la riapertura della palestra, dei campi da calcio a 5 e del servizio Bar, siamo pronti per portare avanti la parte rimanente del progetto. Questo è il primo passo di un progetto ambizioso che siamo sicuri porterà giovamento a tutto il quartiere e che darà nuova vita ad un impianto che presentava grossi problemi strutturali”, afferma Gabriele Corzani, presidente di SportTeam srl società di gestione del polisportivo formata da Around Sport scsd, Soggetel srl e Uisp Forlì-Cesena.

Il programma della giornata prevede l’inaugurazione alle ore 12:00 con il taglio del nastro della nuova struttura e buffet, alla presenza dell’amministrazione comunale e un pomeriggio open day accompagnato da Dj set, dove potersi allenare insieme al team di trainer specializzati o solamente visitare la struttura nel suo nuovo design.