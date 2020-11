Il Progetto "In-vulnerabili" al Festival del Buon Vivere home edition

Il progetto In-vulnerabili parteciperà quest'anno al "Festival del Buon Vivere" home edition, che si terrà dal 25 al 29 novembre. Il gruppo In-vulnerabili, costituito da professionisti sanitari dell’Ausl Romagna sede di Forlì e dell’Università di Bologna propone da qualche anno progetti sulla tematica della violenza alle donne. La consapevolezza che il rispetto e la valorizzazione delle differenze è un processo fondamentale per la crescita personale e sociale e per il miglioramento delle dinamiche di relazione fra gli individui, ha rappresentato lo stimolo per elaborare un progetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole sul tema della violenza finalizzato al processo di prevenzione primaria; progetto sviluppato in più occasioni durante l’anno scolastico 2018- 2019.

"Nel frangente del tutto peculiare in cui l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha comportato, oltre qualsiasi immaginazione, un profondo e repentino cambiamento del nostro modo di vivere quotidiano, di comunicare e di relazionarci - spiegano i promotori del progetto - tanti sono i pensieri e le emozioni che colgono l’essere umano. Se da un lato avvertiamo di vivere in una atmosfera sospesa, rarefatta, priva di quegli agganci che normalmente scandiscono e rassicurano le nostre giornate (il lavoro, lo studio, gli incontri fra pari, lo sport, i momento familiari), dall’altro la consapevolezza della realtà della patologia, dello sforzo di tanti operatori impegnati a fronteggiare le attuali necessità, i timori legati alle conseguenze economiche della pandemia, la mancanza di prospettive temporali certe di ripristino di una “normalità”, il senso di pericolo per la nostra integrità fisica, evocano una continua oscillazione emotiva fatta di aspettative, speranze, timori, oppressione, solitudine".

"Durante questo periodo di “clausura” il gruppo di progetto “In-vulnerabili” ha proposto agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado di condividere riflessioni ed elaborati che aiutino a collocare in una dimensione pubblica un’esperienza segnata da un forte carattere personale mutuato dalla pratica trecentesca della quarantena - viene illustrato -. Oggi più che mai una comunicazione emozionale permette di avvertire la coesione e di rendere partecipati quei sentimenti comuni così presenti in questo momento. Nei video che verranno presentati a nome di “Invulnerabili” nelle tre giornate della “Settimana del Buon Vivere 2020” in versione on line, il mondo della scuola si è distinto per dare voce a queste emozioni. Per questo ringraziamo tutte le scuole che hanno contribuito e gli allievi della scuola di I° Dante Alighieri di Forlì per i disegni densi di sentimento offerti". La proposta di INvulnerabili gode del Patrocinio dell’Ausl Romagna e del consueto e prezioso sostegno dei Lions “De Medici".

Il programma

Giovedì, h 14 su https://terradelbuonvivere.it/festival/

(IN)VULNERABILI - LOCK VIDEO

1. INTRODUZIONE DI DAVIDE CONTI

2. PENSIERI DI ANITA NANNINI

3.I COLORI DELL’ANIMA DI CHRISTINE CZERWINSKI



Sabato, h 14 su https://terradelbuonvivere.it/festival/

(IN)VULNERABILI - LOCK VIDEO

1. INTRODUZIONE DI DAVIDE CONTI

2. COSA RESTA DI EDEN ZAPPIA

3. (IN)VULNERABILI DI FRANCESCA VERZINO

Domenica, h 14 su https://terradelbuonvivere.it/festival/

(IN)VULNERABILI - LOCK VIDEO

1. INTRODUZIONE DI TIZIANA IERVESE

2. S’L’É NOTA, US’ FARÀ DE’ DI AZZURRA FERRINI

3. MI MANCA DI FILIPPO ERBACCI