Il punto sul covid: diretta Facebook con il deputato Di Maio, il prof Vicini e il direttore dell'Ausl Altini

Come ogni sabato torna anche questa settimana alle 14.30 l'appuntamento in diretta Facebook organizzato dal deputato romagnolo Marco Di Maio assieme al prof. Claudio Vicini, otorino di fama internazionale e direttore del Dipartimento testa-collo dell'Ausl Romagna. Come sempre la trasmissione sarà caratterizzata dagli interventi e dalle domande in diretta delle persone collegate e avrà come ospite questa settimana Mattia Altini, direttore sanitario dell'Ausl Romagna. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione sull'impatto del Covid sul territorio romagnolo e non solo. La diretta sarà trasmessa a partire dalle 14.30 sulle pagine Facebook https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53