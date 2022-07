Il regista d'inchiesta Barbarossa a Salotto blu: "In Romagna sanità di eccellenza. E sulla vicenda di Marco Pantani ho molti dubbi"

Cristiano Barbarossa, regista e scrittore, autore per Rai Uno, Rai Tre e Discovery Channel di reportage su vicende come il narcotraffico internazionale, i delitti di Erba e Garlasco, più volte insignito dei premi Alpi e Flaiano, ha realizzato anche lo sceneggiato sulla figura del grande patologo Giovan Battista Morgagni, recentemente presentato all'Arena San Domenico a Forlì.

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà stasera, sabato, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, il regista romano ha espresso la sua ammirazione per la organizzazione sanitaria romagnola: "Mi sento reso conto della notevole efficienza di strutture come gli ospedali di Forlì e Rimini, come l'Irst di Meldola, esperienze con pochissimi confronti nel nostro Paese".

Barbarossa ha approfondito per Discovery Channel la questione della incriminazione per doping di Marco Pantani, da cui ebbe origine il calvario del fuoriclasse di Cesenatico: "E' noto che la malavita organizzata aveva scommesso sulla sua sconfitta al Giro d'Italia, dal quale fu traumaticamente escluso e che stava vincendo".