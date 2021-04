Il Rotaract Club Forlì al fianco del Telefono Azzurro con la vendita delle Kalanchoe

Comprando le piantine si potrà contribuire e sostenere le attività dell’associazione che si occupa dei bambini in pericolo grazie all’implementazione e alla gestione del Servizio Emergenza Infanzia

Il Rotaract Club Forlì per la prima volta porta avanti l’iniziativa solidale “Fiori d’Azzurro”, un service finalizzato al sostegno delle attività dell’associazione Telefono Azzurro a cui andrà l'intero ricavato della vendita. Sabato, dalle 10 alle 18, sarà allestito un banchetto in Piazza Saffi 26 dove si potranno acquistare le piante grasse (kalanchoe). Comprando le piantine si potrà contribuire e sostenere le attività dell’associazione che si occupa dei bambini in pericolo grazie all’implementazione e alla gestione del Servizio Emergenza Infanzia.