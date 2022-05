L'iniziativa del Rotary: al parco Paul Harris nasce il "Giardino dei melograni"

Il Rotary Club Forlì, a completamento del progetto ?Acqua come risorsa? che ha coinvolto trecento bambini di scuole elementari e medie, ha donato nei giorni scorsi, con il patrocinio del Comune di Forlì, dodici alberi di melograno al parco Paul Harris, dedicato al fondatore del Rotary International. "Si tratta - afferma il presidente Pierluigi Ranieri - di un?iniziativa che prosegue l?impegno rotariano per la manutenzione e l?implementazione del parco di via Bengasi che rappresenta un importante polmone verde della nostra città".