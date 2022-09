Il Teatro Testori in Austria per avviare un progetto che coinvolgerà studenti di Forlì

Lo scorso weekend una rappresentanza del Teatro Testori ha visitato il festival di arte e digitale Ars Electronica di Linz, in occasione del meeting del progetto europeo PlayOn – New storytelling with Immersive Technologies, che vede Elsinor Centro di Produzione Teatrale partner italiano di un network di 9 teatri e 8 università europei impegnati nello studio delle nuove tecnologie immersive applicate al teatro.

L’incontro a Linz è stato il primo passo verso lo Youth Programme 2023, un nuovo progetto all’interno di "PlayOn!" che coinvolgerà un gruppo di studenti del territorio, parte del Gruppo di Teatro del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. I giovani del gruppo teatrale saranno chiamati a condividere le prospettive, i desideri e le speranze per il loro futuro.

Dopo alcuni mesi di preparazione e di incontri a distanza, gli studento parteciperanno ad Ars Electronica nel settembre 2023 e daranno vita a una performance insieme ai giovani provenienti da tutta Europa, oltre a prendere parte a workshop condotti da esperti di tecnologie digitali applicate a nuove forme narrazione.

Il progetto "PlayOn!" ha come tema ‘Utopie concrete nell’era digitale’ e la sua mission è quella di capire, testare e realizzare tecnologie immersive, per rendere possibile una evoluzione dalla narrazione classica a format narrativi interattivi.