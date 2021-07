Il terzo successore di monsignor Lefebvre don Pagliarani in visita al Castellaccio

Domenica, alle ore 10.30, la Chiesa di S. Maria Madre di Dio in Castellaccio riceverà la visita di don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, e terzo successore del fondatore della Fraternità, Mons. Marcel Lefebvre. Nell’occasione il superiore generale celebrerà la messa in rito latino. Don Pagliarani, riminese di origine, è sacerdote dal 1996 e, tre anni fa, è stato eletto dal Capitolo Generale della congregazione alla carica di Superiore Generale per dodici anni e guida la fraternità in tutto il mondo dalla sede generalizia a Mezingen in Svizzera.

La Chiesa del Castellaccio è stata recuperata da poco più di un anno ed è stata immediatamente destinata a casa di preghiera consacrata alla Tradizione Cattolica ed alle celebrazioni del rito cattolico tridentino celebrate dai Sacerdoti dalla Fraternità San Pio X . Dopo la celebrazione di domenica, la chiesa del Castellaccio ospiterà giovedì 22 luglio, alle ore 19, l'incontro del gruppo di preghiera "Figli e soldati della B.V. Addolorata" e venerdì 23 luglio, alle ore 19.30, la S. Messa per la festa di Sant'Apollinare, Patrono dell'Emilia Romagna e della chiesa di Ravenna-Cervia.