In Piazza Saffi uomini in rosso contro la violenza sulle donne: programmato un flash mob

Un flash mob, tutto al maschile, contro la violenza sulle donne. L'appuntamento, ispirato da un'idea di Paolo Zanone, imprenditore tessile e direttore e che si è concretizzata già a Biella il 27 febbraio scorso, è fissato per il 15 maggio alle 16, in Piazza Saffi. Da Marinella Portolani, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì, un appello rivolto ai ragazzi e agli uomini a partecipare indossando scarpe, cappelli o cravatte rosse e mascherine rosse che saranno messe a disposizione di chiunque voglia partecipare. Al flash mob possono partecipare anche le donne, alle quali è richiesto un dettaglio rosso. Chi parteciperà potrà portare con se anche un cartellone nero dalle dimensioni 50x50 centimetri con scritta bianca (per esempio "Se proprio vuoi dimostrare la tua forza, amala di più" o "Nulla può giustificare la tua violenza, smettila subito"). Chiunque voglia partecipare potrà dare conferma o chiedere info ai numumeri 3491481445 (Marinella Portolani) o 3475387149 (Melissa).