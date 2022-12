In scadenza i permessi di sosta in centro, c'è tempo fino a fine febbraio per rinnovarli

Sono in scadenza i permessi di sosta annuali nel centro della città di Forlì. Il permesso scade alla fine dell'anno, ma come da regolamento comunale, la validità è prorogata fino al 28 Febbraio 2023, termine ultimo per provvedere al rinnovo annuale. Per procedere al rinnovo sono previste due semplici modalità: direttamente online dal 2 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 accedendo dal sito web di Forlì Mobilità Integrata (www.fmi.fc.it) e presso l’ufficio sosta Fmi (via Lombardini, 2 a Forlì) previo appuntamento telefonico. Per prenotare l’appuntamento chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al numero 05431718133. I documenti necessari per il rinnovo: documento di riconoscimento (ed eventuale delega) per effettuare solo ed esclusivamente il pagamento della quota di competenza dell'anno 2023, che potrà essere versata in contanti o con carta di credito/bancomat. Inoltre si informa che gli uffici di FMI sono aperti: lunedì, martedì egiovedì 7:45-17:30; mercoledì e venerdì 7:45-13:30; sabato 7:45-13:00.