Incontri in parrocchia, relatore è il responsabile del Centro di Solidarietà

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, Via Campo di Marte 150, propone per lunedì alle 21, un incontro con Stefano Bondi, responsabile del Centro di Solidarietà di Forlì. Nato a Forlì nel ‘69, sposato con quattro figli, è ingegnere elettrotecnico ed energy manager presso il gruppo C&T spa di Ancona, ma soprattutto è volontario del Centro di Solidarietà di Forlì. Dal 2019 membro dell’ OTC (Organismo Tecnico di Controllo per i Centri servizi del Volontariato) della Regione Emilia-Romagna. Dal 2018 promotore della cooperativa per l’inserimento lavorativo e start up innovativa LIFE (lavoro, innovazione, fiducia, energia). "Di fronte alla tentazione di ripiegarsi in forme intimistiche, il relatore tratterà il tema della sfida che la fede lancia al mondo contemporaneo: la sfida della speranza", recita la presentazione.