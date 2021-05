Incontro online del comitato 'No megastore' e Legambiente contro la cava di Magliano

Undicesimo appuntamento del ciclo di incontri "Quanto costa all'umanità l'inquinamento atmosferico?", questa volta incentrato al 'No' alla riapertura della cava di Magliano. Giovedì 20 maggio alle ore 21, in diretta online sulle pagine Facebook del Comitato "No megastore di via Bertini" e di Legambiente Forlì Cesena, avrà luogo l'undicesimo incontro del ciclo che avrà come obiettivo la questione della cava nei meandri del fiume Ronco.

Spiegano gli organizzatori: "Abbiamo deciso di parlare del tema con i capigruppo del consiglio comunale di Forlì, l'incontro è volto a esplicare la decisione presa, dall'organo, in data 19 aprile 2021 cercando di stimolare una riflessione sull'impatto di questa scelta e sulle reali conseguenze che ci saranno per il sito di interesse comunitario. Saranno ospiti: Hafi Alemani - Partito Democratico; Morgagni - Forlì e co.; Benini - Movimento 5 Stelle; Marchi - Italia Viva; Minutillo - Giorgia Meloni Fratelli d'Italia. Ci duole che in un momento di confronto, di spiegazione per la cittadinanza, sia presente solo una parte dei capigruppo. L'invito esteso a tutti i rappresentanti e all'assessore all'ambiente Petetta non ha avuto purtroppo l'esito desiderato".

Ed ancora: "Come Comitato pensavamo che fosse un'occasione utile per capire quali sono stati i motivi che hanno portato ad adottare questa decisione, ma una parte dei capigruppo e l'assessore non hanno risposto al nostro invito. Ci chiediamo quindi, quando l'amministrazione inizierà a prendere atto delle proprie decisioni parlando e dialogando con i cittadini forlivesi. Malgrado le assenze sarà una serata piena di ospiti per sottolineare l'importanza della cura del nostro territorio. I nostri ospiti dialogheranno con Francesco Occhipinti Presidente di Legambiente Forlì Cesena e Sara Conficconi del Comitato No Megastore. Ciascuno di noi ha il dovere di conoscere quali rischi l'umanità corre se non arresta la folle corsa dell'inquinamento e non inverte la rotta verso un futuro sostenibile".