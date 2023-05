Da Forlì al Cern di Ginevra: il giovane forlivese che studia la superconduttività si racconta

Si parla di superconduttività, di una carriera che sta prendendo il volo, dal Liceo Scientifico di Forlì al Cern di Ginevra, al Regno Unito, di astronomia, di aerei ad alta efficienza energetica, di progetti per il futuro. Il protagonista è il forlivese, classe 1994 Giovanni Succi che, dopo il diploma, si è laureato in Ingegneria Energetica e Nucleare nel 2019 all'Università di Bologna, con una tesi incentrata sulle proprietà termiche dei materiali superconduttori impiegati nell’acceleratore Lhc del Cern di Ginevra.

E così da Forlì è arrivato in Svizzera per un periodo di ricerca di 2 anni all'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, durante il quale ha maturato l’interesse ad approfondire ulteriormente le tematiche legate alla superconduttività applicata, iscrivendosi ad un dottorato di ricerca che al momento svolge al Cern e all’Università di Southampton nel Regno Unito, dove si occupa dell’applicazione dei materiali superconduttori ad alta temperatura per magneti di acceleratori di nuova generazione. Poi sarà lui a far entrare nel suo mondo i non esperti.

Succi vive da quattro anni sul lato francese del confine tra Francia e Svizzera. Una sua grande passione è l’astronomia, che coltiva partecipando attivamente al Gruppo Astrofili Forlivesi, uno dei cui scopi principali è la divulgazione dell’astronomia. Nel tempo libero, gli piace giocare a tennis e andare in bicicletta.

La passione per la scienza quando si è manifestata?

Devo dire che un forte interesse verso la scienza ha cominciato a manifestarsi in me durante gli anni del liceo. Ho avuto la fortuna di avere ottimi professori nelle materie scientifiche, che mi hanno fatto appassionare alla fisica e alla matematica. Anche, e soprattutto, avevo alcuni compagni di classe (miei cari amici) con cui discutevamo spesso, anche in maniera divertente, degli argomenti che studiavamo a scuola e delle principali notizie scientifiche “del giorno”. Ricordo in particolare, quando avvenne la scoperta del bosone di Higgs nel 2012 (la scoperta avvenne durante le vacanze estive della quarta) e al rientro in classe in quinta, il nostro professore di fisica insistette per portarci al teatro Diego Fabbri, dove alcuni scienziati del Cern tennero una conferenza in cui spiegarono la scoperta e il suo impatto sul futuro della fisica delle particelle. Fu davvero un evento che lasciò i miei amici e me ancora più voraci di saperne di più sull’argomento e su altre branche della scienza.

Come è stato il ‘salto’ da Forlì al Cern?

All’ultimo anno di Università frequentai un corso di superconduttività applicata, verso il quale rimasi molto interessato e chiesi al professore del corso se potessi effettuare un tirocinio nel suo laboratorio. Al contempo poi volevo svolgere il progetto di tesi all’estero e, dopo il tirocinio, il mio professore mi disse che si stava aprendo una posizione nel Gruppo magneti del Cern. Feci domanda allora e fortunatamente fui accettato per svolgere uno stage di cinque mesi in questo Gruppo, dove appunto ho condotto lo studio per la mia tesi di laurea magistrale. Forlì è una città attiva dal punto di vista culturale, ma chiaramente il passaggio a Ginevra è stato importante. Vivere in questa regione è molto stimolante, in quanto si ha l’opportunità di conoscere persone da tutto il mondo e respirare una mentalità molto aperta alle diversità e al progresso in generale.

Si occupa di superconduttività, può spiegare brevemente ai ‘profani’ di cosa si tratta?

Volentieri. La superconduttività è un fenomeno scoperto ‘solo’ cento anni fa, per il quale alcuni materiali, esposti a temperature vicine allo zero assoluto, cioè -270 °C circa, non oppongono resistenza al passaggio della corrente elettrica. Anche se può sembrare assurdo, la resistenza non è un valore molto piccolo, ma è proprio uguale a zero, cioè non è presente alcuna perdita di energia. Agli inizi, la superconduttività veniva vista quasi solamente come una curiosità, un fenomeno interessante da comprendere, ma di fatto impossibile da applicare nella pratica. Invece, dopo quasi cinquant’anni di sforzi da parte degli scienziati, si riuscì finalmente a capire come impiegare tali materiali per costruire magneti per acceleratori di particelle, e da lì anche a come applicarli in tanti altri settori della tecnologia. Negli ultimi trent’anni sono stati scoperti, e si stanno cominciando ad utilizzare recentemente in diverse applicazioni, i cosiddetti superconduttori ad ‘alta temperatura’. Non bisogna farsi ingannare da questa dicitura però, perché con alta temperatura si intendono comunque -200 °C, una temperatura ancora estremamente bassa per i nostri standard quotidiani, ma molto più semplice da gestire in ambito tecnologico.

Dopo il dottorato che sta svolgendo, che programmi ha?

Questa domanda mi fa un po’ sorridere, perché devo ammettere che al momento sono ancora molto preso dai miei studi. Sicuramente mi piacerebbe impiegare le conoscenze che sto acquisendo in un progetto che impieghi i superconduttori in applicazioni concrete che abbiano un impatto visibile sulla società. Per esempio, negli ultimi anni sono sorti molti progetti in giro per il mondo che prevedono di impiegare i superconduttori ad alta temperatura nella costruzione di aerei ad alta efficienza energetica, un esempio abbastanza famoso è il progetto di Airbus per il primo aereo completamente elettrico entro il 2035, e di reattori a fusione nucleare, molto diversi dai reattori a fissione, che si prospettano di produrre energia pulita e sicura, risolvendo potenzialmente molti degli attuali problemi energetici del pianeta.

Dove si vede tra dieci anni?

Domanda ancora più difficile di prima, non è semplice rispondere. Al momento penso che mi piacerebbe rimanere basato in Europa, che offre molte opportunità di lavoro e ottime condizioni di vita in generale.

Parliamo della passione per l’astronomia, da dove nasce e come si lega al suo lavoro?

Diciamo che la mia passione per l’astronomia è nata fin da quando ero bambino. Mi recavo spesso presso l’osservatorio di Monte Maggiore vicino a Predappio, dove ebbi la fortuna di conoscere Giancarlo Cortini, il direttore dell’osservatorio. Fu lui che mi introdusse poi al Gruppo Astrofili Forlivesi, dove ho avuto l’opportunità di imparare tanto di astronomia. All’epoca della scelta universitaria, fui molto indeciso se iscrivermi al corso di laurea in astronomia, ma capii poi che trasformare la mia passione in un lavoro avrebbe comportato il rischio di sottrarne il fascino che provavo verso questa materia. Preferii allora mantenerla come passione e, anche se ora il tempo che riesco a dedicarle è poco, continuo ad approfondirla e anzi mi riesce a dare quello ‘stacco’ necessario per rinfrescare, di tanto in tanto, la mente dal lavoro.

Quali sono secondo lei le professioni del futuro?

Prima di rispondere a questa domanda, premetto che non sono Elon Musk, quindi rispondere non è semplice per me. A mio modesto avviso, il nostro paese e i paesi europei in generale dovranno puntare, e in parte lo stanno già facendo, sulle conoscenze e l’expertise in settori altamente specializzati. Oggigiorno le possibilità sono tantissime e penso che, anche se alcuni lavori ‘tradizionali’ sono a rischio, non ci si debba far spaventare troppo, perché altri tipi di lavori nasceranno nei prossimi anni. È chiaro però per attuare ciò è fondamentale la capacità di un paese nel formare figure qualificate e la scuola e l’università sono alla base di questo meccanismo.

Pensa che sarà sempre più necessario rivolgere lo sguardo all’estero per i giovani che vogliono realizzarsi?

Molto probabilmente. Stare all’estero significa innanzitutto imparare nuove lingue, conoscere e sapersi immergere in approcci e modi di fare diversi da quelli a cui si è abituati. Ci tengo a sottolineare che all’estero noi italiani siamo molto apprezzati sia per le nostre conoscenze e capacità. Non c’è dubbio, quindi, che andare all’estero costituisca un’esperienza di fondamentale importanza nella vita professionale, e umana, di qualsiasi persona.