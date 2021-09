Inglese, disegno e tanto altro: ad ottobre un ricco programma di corsi e conferenze con Auser

Auser di Forlì dà avvio a partire da ottobre ad un ricco programma di corsi e conferenze adatto a coltivare interessi e passioni di tutti. Si svolgerà in presenza nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19. Per l’accesso il green pass è obbligatorio. L'aula di via Valverde 15 ospiterà un corso di informatica (5 ottobre ore 15), mentre in via Bazzecca 10 si svolgerà il corso di disegno (5 ottobre ore 15). Il 6 ottobre corso di inglese base (ore 15) ed intermedio (ore 17), che si svolgerà in viale Roma 124. In viale Curiel 51, il 7 ottobre (ore 17), "conversazioni di filosofia", mentre dall'11 ottobre (ore 15,30, in viale Roma 124) partirà il progetto "Spora, psicologia quotidiana". Dal 13 ottobre (ore 15,30, ex cinema Mazzini in Corso della Repubblica) ciclo di conferenze dell'Accademia Permanente. Altri corsi di inglese (base, 15 ottobre alle 15; avanzato, 18 ottobre alle 15; ed intermedie, 21 ottobre alle 15) si terranno in via Curiel, 51. Per programma completo, informazioni e iscrizioni il numero di telefono è 0543404912 dal lunedì al venerdì mattina.