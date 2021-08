"International Dog Day", una esclusiva mostra dedicata a Cerbero il "Cane dantesco" alla fumettoteca

Ancora una volta a Forlì è di scena Dante Alighieri, o meglio, il mondo dantesco. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", promuove, realizza e propone un evento dantesco, a seguito dei precedenti 4 già proposti, con lo Staff Fumettoteca, sceso in campo con la propria professionalità e conoscenza, si presenta al pubblico per "International Dog Day" una esclusiva Mostra dedicata a il "Cane dantesco...", ovvero Cerbero. Una esposizione per la "Giornata Mondiale del Cane" consultabile in sede e online, nella considerazione delle norme sanitarie messe in atto per la prevenzione, con apertura pubblica straordinaria nel pomeriggio di giovedì 26 agosto, dalle 14 alle 18, oltre alle aperture a richiesta concordabili. Una specifica ed unica ricerca fumettografica, che dal 9 al 31 agosto sarà presente, dedicata a Dante e le infinite realizzazioni fumettistiche dedicate a Cerbero, il cane che, in questo caso, può affermare di "fare una vita d'inferno!" L'evento è arricchito dall'illustrazione inedita della locandina, con le suggestioni dantesche del grande autore forlivese Davide Fabbri. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per ulteriori informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it



Nuovo evento realizzato per l'anniversario dei 700 anni danteschi che, avviato in marzo con DanteDì , poi in aprile con la mostra "Il giro del mondo dantesco in 80 fumetti", in maggio con la Manifestazione Nazionale "Il Maggio dei Libri", in giugno con "Dante del rosso sangue", in luglio con il progetto FumettoDANTEca, ha già ricevuto i prestigiosi patrocini del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Il Resto del Carlino, proseguirà ancora per altri mesi. Presentare i fumetti con le varie tematiche dantesche, grazie all'esclusivo progetto FumettoDANTEca, per lo Staff Fumettoteca è molto più semplice che in altre realtà, considerando che le proposte sul Sommo Poeta inerenti a Dante & Fumetto, possono contare ad un quantitativo di ben oltre il doppio dei documenti posseduti da altre organizzazioni. Proprio per questo, al momento, la Fumettoteca è in collaborazione con un docente dell'Università di Firenze e una docente dell'Università di Milano.



Ancora una volta Forlì si trova ad essere sede di esclusivi, oltre che eccezionali e innovativi, eventi con ovvi collegamenti alle azioni fondamentali per raggiungere importanti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU alla quale la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" aderisce consapevolmente, obiettivi che favoriscono lo sviluppo del senso di appartenenza e di comunità, assumendo un significato e un valore ancora più profondi. Proposta, questa, che si inserisce in un trend positivo di crescita progettuale portata avanti fin dal suo esordio, a conferma della vivacità e dell'interesse locale ma anche della sempre maggiore necessità di attenzione richiesta dal settore della Nona Arte. Dal cilindro del nutrito calendario di proposte targate 2021, la città di Forlì può vantare un rapporto col fumetto di grande livello, grazie alla Fumettoteca unica in tutta la Regionale Emilia-Romagna. La sempre più attiva e dinamica “Biblioteca dei fumetti”, col supporto da parte del Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse