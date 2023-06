"Io e te": ecco il singolo dell'estate dei Ferrinis

I Ferrinis, gruppo musicale composto dai fratelli Maicol Ferrini e Mattia Ferrini, proseguono il loro percorso musicale con il loro nuovo singolo “Io e Te”. La loro nuova canzone è uscita il 23 giugno in tutti gli store digitali e farà compagnia per tutta l’estate. Il brano scritto dagli stessi Ferrinis è un invito a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni per godersi la spensieratezza delle calde serate estive. A proposito del significato i Ferrinis spiegano: Spesso ci capita che la paura di fallire ci impedisca di sentirci completamente liberi di decidere, così diventiamo insicuri e spesso rinunciamo a qualcosa che avrebbe potuto renderci davvero felici. Con questa canzone vogliamo trasmettere energia positiva". “Io e Te” arriva circa dopo 3 mesi da “Dominadora”.



“Io e te"

Inseguire un altro sole

Con un mare da scoprire

Non andiamo mai a dormire

Perchè la notte ci vuole

Vorrei incontrarti di nuovo

Cominciare tutto da capo

Che finora ho solo sognato

Di essere qui insieme a te

La senti questa libertà tra le dita

So già

Che questa estate sarà infinita

E la voglio sfruttare

Ogni giorno di più

Solo se ci sei tu

Non c'è niente di meglio

Di questa notte insieme

Balliamo fino all'alba

Ma tra le onde

Non c'è niente di meglio

Brindiamo a questa vita

Bevendo margarita soltanto io e te

Tra le luci lampeggianti

Sulla spiaggia fino a tardi

Coi bicchieri sempre pieni

E volumi sempre più alti

Poi ripartiamo un'altra volta

Senza una meta ben precisa

In fondo è il viaggio quel che conta

Per dare un senso alla vita

La senti questa libertà tra le dita

So già

Che questa estate sarà infinita

E la voglio sfruttare

Ogni giorno di più

Solo se ci sei tu

Non c'è niente di meglio

Di questa notte insieme

Balliamo fino all'alba

Ma tra le onde

Non c'è niente di meglio

Brindiamo a questa vita

Bevendo margarita soltanto io e te

Ed è il momento di lasciarsi andare

Con quel sorriso tu mi fai sognare

Di vivere il mare

E non tornare più

Se lo vuoi anche tu

Non c'è niente di meglio

Di questa notte insieme

Balliamo fino all'alba

Ma tra le onde

Non c'è niente di meglio

Brindiamo a questa vita bevendo margarita

Soltanto io e te

Soltanto io e te

Soltanto io e te