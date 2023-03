Ha fotografato con nonno Antonio le piante monumentali delle Foreste Casentinesi: i suoi scatti esposti a Parigi

Gli scatti delle piante monumentali del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, immortalati da Isacco Emiliani e suo nonno, Antonio Panzavolta, già protagonisti del libro fotografico "Ottantuno", selezionati per il prestigioso festival parigino "Circulation(s)" ospitato al centro culturale Cent Quatre, aperto nel 2008 sul sito di un'ex impresa di pompe funebri municipali al 104 di rue d'Aubervilliers. La rassegna ospiterà dal 25 marzo al 21 maggio opere di 27 artisti europei di 14 nazionalità differenti, dedicato alla fotografia emergente europea.

LE FORESTE CASENTINESI - Documentario sulle reti Rai

Panzavolta aveva 81 anni all'epoca dell'ultimo scatto. Dopo la morte del nonno, Emiliani ha ritrovato la sua macchina fotografica, appassionandosi alla fotografia. Per sette anni, lui e suo nonno Antonio sono partiti alla scoperta di alberi spettacolari per fotografarli di notte. Il libro "Ottantuno" è stato pubblicato nel 2022. Alcune delle stampe in mostra sono state fatte proprio nel Parco, tra queste un dettaglio del pero della Bertesca e della foresta monumentale della Verna. Verrà presentato inoltre un video trailer con la voce di Jane Goodall, con traduzione in francese. Anche molte di queste riprese sono fatte nel parco nazionale delle Foreste casentinesi.

"Isacco Emiliani è un giovane di talento nel quale il Parco ha da subito creduto - racconta Luca Santini, presidente del Parco -. Grazie a lui la riserva sarà oggetto di attenzione e conoscenza in questo prestigioso spazio dedicato alla cultura giovanile europea nella capitale transalpina. A breve il giovane fotografo faentino curerà nel territorio protetto tre workshop di conservation photography: fotografia naturalistica orientata alla tutela ambientale. Siamo lieti che queste foreste possano dare opportunità di sviluppo professionale anche nel campo della comunicazione e della cultura dell'immagine".

Nella foto un bellissimo scatto di Isacco Emiliani