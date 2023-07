In Corea del Sud l'incontro mondiale degli scout: al Jamboree anche la 16enne di Modigliana Jessica Valli

Ci sarà anche la modiglianese Jessica Valli alla manifestazione "Jamboree" in Corea del Sud, l'incontro mondiale degli scout che si tiene ogni quattro anni in continenti diversi. Giovedì la 16enne è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Jader Dardi insieme ad una delagazione del gruppo scout di Modigliana, composta da Marco Alpi e Pietro Liverani. "Sarà fra i pochi ragazzi a rappresentare l'Italia e l'Emilia-Romagna, una esperienza per lei certamente straordinaria, ma anche un riconoscimento al gruppo scout di Modigliana che il prossimo anno taglierà il traguardo dei 100 anni dalla sua fondazione", sottolinea Dardi.

Nel 2015 il Jamboree si era svolto in Giappone, mentre nel 2019 negli Stati Uniti. Coordinato dall’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, il World Scout Jamboree è il più grande campo giovanile del mondo. Decine di migliaia di giovani e leader (capi scout) di 170 paesi condividono cultura, esperienza e amicizia e mettono in pratica una concreta cittadinanza globale. Jessica sarà l'ambasciatrice del Gruppo Agesci Modigliana 1 al Jamboree. È la capo squadriglia delle Aquile del nostro Reparto Femminile e da oltre un anno si sta preparando dopo l’iscrizione ed essere stata accettata come componente del Contingente Nazionale delI’Agesci con incontri ed attraverso attività insieme ad altri ragazzi e ragazze di tutta Italia che dal 1 sino al 12 agosto parteciperanno a questo evento a cui ognuno dei 300 milioni di scout di tutto il mondo vorrebbero partecipare almeno una volta nella vita.

Il Jamboree, incontro mondiale voluto dal fondatore dello scoutismo, il generale ed eroe inglese Baden Powell, celebra quest’anno la sua 25esima edizione, dalla prima che si tenne nel 1920 ad Olimpia in Inghilterra vicino a Londra. Questa è la seconda volta nella storia che si terrà in Corea del Sud. "Il nostro gruppo scout è fiero di poter essere rappresentato da una nostra guida che procede con una tradizione consolidata nel nostro gruppo scout modiglianese, infatti sin dagli anni 60 abbiamo partecipato all’incontro mondiale e dal Jamboree in Cile del 1997, non abbiamo mai perso una edizione - conclude il sindaco -. Siamo sempre stati presenti con uno o più ragazzi".