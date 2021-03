L'agricoltura sostenibile come argine contro i cambiamenti climatici

Giovedì 4 marzo alle ore 21,00 si tiene il sesto incontro online sulle pagine Facebook del Comitato NO megastore di via Bertini – Forlì e di Legambiente Forlì Cesena, relativo al ciclo "Quanto costa all'umanità l'inquinamento atmosferico?" che ha come protagonisti Cristian Maretti, Presidente Legacoop Agroalimentare, e Lorenzo Mancini di Legambiente Emilia Romagna.

Il tema dell'incontro il ruolo dell'agricoltura sostenibile come argine contro i cambiamenti climatici. Gli ospiti dialogheranno con Francesco Occhipinti Presidente di Legambiente Forlì Cesena. L'incontro sarà moderato da Sara Conficconi.