L'arte per abbattere "i muri ideologici": a Bertinoro una mostra contro l'omofobia

Dall'arte un messaggio di pace. In occasione della Giornata Internazionale contro l'Omofobia, è stata inaugurata a Bertinoro la mostra di Jasmine Ward, giovane studentessa vincitrice nel 2017 del concorso "Viva l'amore" promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Sono stati ricordati, spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratto, "i primi 31 anni da quando l'omosessualità venne ufficialmente depennata dalle malattie mentali. La Giornata Internazionale contro l'Omofobia è stata un'occasione per ricordare quanto sia sempre importante abbattere tutti i muri ideologici ed aprirci al prossimo in maniera genuina e sincera". La mostra è stata inaugurata lunedì mattina in Piazza della Libertà alla presenza di Marco Tonti, coordinatore regionale Arcigay, degli assessori Sara Londrillo e Gessica Allegni, di Gabriella Garoia, dirigente dell’istituto comprensivo di Bertinoro, e Loretta Raffuzzi. del consultorio giovani Forlì Ausl Romagna. Presenti anche gli studenti di terza media. "Un momento bello e significativo per dire no a qualunque tipo di discriminazione e violenza", conclude Fratto.