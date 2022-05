L’artista Idilio Galeotti al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi

L’artista è stato selezionato per parte la mostra "Incontemporanea 2022" che si inaugurerà sabato al museo Ugo Guidi a cura del critico e giornalista Lodovico Gierut, con critica delle opere esposte unita alla presentazione dei libri biografici. "Far parte di questa mostra, nella quale verrà presentato anche il mio libro d’arte - dice Idilio Galeotti - è motivo di emozione e grande soddisfazione. La mostra sarà curata da Vittorio Guidi e Giacomo Mozzi, mentre Silvia Landi ha curato i libri, ma non solo è Silvia l’ideatrice della mostra e del progetto".

Prosegue Galeotti: "Ricordo che circa un anno fa, continua Galeotti, Silvia Landi mi chiamò e mi disse queste testuali parole: "Sono due anni che seguo il tuo lavoro artistico, che apprezzo molto, inoltre è lodevole anche l’impegno che dedichi ad altri con l’organizzazione di mostre o nel campo sociale…adesso intendo fare io qualcosa per te e ho pensato che vorrei creare un libro sulla tua attività artistica e su tanti aspetti che rappresentano il tuo percorso di vita fino ad oggi"".

Incontemporanea 2022" è un format pensato come una presentazione di più cataloghi ed opere, esposte in una mostra, in contemporanea. Un gioco di parole che vuole riunire artisti contemporanei provenienti da molte parti d’Italia che hanno visto i loro cataloghi pubblicati e curati da Silvia Landi e, attraverso una mostra, presentati al pubblico nello stesso momento dell’esposizione al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi fino al 26 maggio 2022