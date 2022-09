L'attore Valerio Aprea al Dragoni di Meldola per la Settimana del Buon Vivere. Ricordato il prof Dino Amadori

Nell'ambito del Festival del Buon Vivere lunedì sera il Teatro Dragoni di Meldola ha ospitato Valerio Aprea, attore candidato ai nastri d'argento 2022, che ha interpretato brani tratti da Gola e altri pezzi scritti da Mattia Torre con musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia. La serata è stata organizzata in collaborazione con Irst Irccs "Dino Amadori" e l' Associazione Amici dell'Hospice. Il sindaco Roberto Cavallucci, nel ringraziare Monica Fantini, ideatrice del Buon Vivere, ha evidenziato l'importanza della serata: "Per la prima volta Meldola ospita il Festival del Buon Vivere, giunto alla tredicesima edizione e dedicato al tema della Relazione, un tema significativo dopo un periodo difficile causato dalla pandemia che ci ha isolati. La relazione è opportunità di ascolto, di dialogo, di conoscenza e di consapevolezza del bene comune". La serata è stata occasione per ricordare il professor Dino Amadori, "uomo straordinario, esempio di rigore morale e di etica professionale capace in ogni momento di stare in relazione, di lanciare messaggi positivi e di speranza soprattutto verso le nuove generazioni". Dal primo cittadino "un enorme ringraziamento a Monica Fantini, a tutto lo staff del Buon Vivere, a Valerio Aprea ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata speciale".

Nella foto Monica Fantini col sindaco Roberto Cavallucci