La classe si ritrova sessant'anni dopo il diploma. E raccoglie fondi per gli alluvionati

Come sessanta anni fa, ma con qualche ruga e capello bianco in più. Che testimoniano come il tempo scorra in fretta. Sessant'anni fa la 5°B dell'allora istituto tecnico commerciale "Carlo Matteucci" di Forlì celebrava la fine del percorso delle superiori, con il diploma in tasca. Sono passati 60 anni, ma quei ragazzi non si sono persi di vista, ritrovandosi a cadenze quasi regolari. Allo scoccare del 60° anno e con il territorio colpito duramente dall'alluvione, si sono incontrati nuovamente al Grand Hotel di Cesenatico per abbracciarsi e ricordare i vecchi tempi, raccogliendo un concreto aiuto per i meno fortunati.