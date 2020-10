La direttrice della Sanità pubblica dell'Ausl Romagna ospite a Radio Rai 1

La dottoressa Raffaella Angelini, direttrice della Sanità pubblica dell'Ausl Romagna, ospite venerdì mattina della trasmissione "Che giorno è", in onda su Radio Rai 1, per parlare di Covid e Igiene Pubblica. L'appuntamento è alle 10.30. "L'Italia in diretta, i droni di Radio 1 sul territorio, l'attualità in cento città, le storie di 100 persone. Cronaca, eccellenze, inchieste. Informazione di servizio pubblico, attenzione a temi sociali e nuove tendenze. Collegamenti con radio universitarie, con gli italiani che fanno comunità, nella nostra penisola e nel mondo". Conducono Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi.

