La lettura dei classici "come terapia contro il dolore spirituale": Manuela Racci ospite di Salotto Blu

La nota trasmissione televisiva di approfondimento politico, economico e culturale "Salotto blu", condotta dal giornalista Mario Russomanno, va in onda tutte le sere, sul canale 99 del digitale terrestre, ove è visibile nella intera Emilia Romagna. Della puntata che andrà in onda stasera, lunedì, alle 23, sarà ospite la forlivese Manuela Racci, ex docente al Liceo Classico e apprezzata divulgatrice culturale. Autrice del libro "Dante e Beatrice, l'amore che salva", edito da Minerva, Racci suggerisce la lettura dei classici "come terapia contro il dolore spirituale". Nel corso della trasmissione la scrittrice spiegherà linguaggi e retroscena culturali della "Divina commedia".