La nuova rete sentieristica nelle vallate di Modigliana in un filmato del Cai

Sarà una serata di festa quella di giovedì in Piazza Nenni a Faenza, con la proiezione programmata a partire dalle 21,15 di un filmato dei soci del Cai di Faenza, Gruppo di Modigliana, che hanno curato la progettazione e la segnatura della nuova rete sentieristica Cai nelle vallate di Modigliana. In questo video, si valorizzeranno le bellezze del paese di Modigliana e le sue vallate, mettendo in evidenza il lavoro svolto di segnatura dice Luca Nati, uno dei riferimenti insieme a Mirko Alpi e Mirko Masotti. Il filmato è stato realizzato dal videomaker Nicolas Galeotti che ha curato la regia e montaggio.

“Ho inserito - dice Nicolas - immagini inedite girate con camera e drone e montato foto, fornitemi dagli addetti Cai e di alcuni volontari delle associazioni modiglianesi, inserite nel contenitore unificante di Modigliana Sogna". Le musiche e testi delle canzoni sono di Roberto Budrioli "Budri" che si dice felice per aver contribuito con la sua musica alla realizzazione del video. “È con orgoglio - conclude Luca Nati - che possiamo far vedere il nostro Paese e le sue belle vallate, con il lavoro svolto di segnatura, nella prestigiosa piazza della Molinella di Faenza, di questo ne siamo felici e ci ripaga del tanto lavoro svolto".