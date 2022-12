La storia delle case del popolo in Romagna: censite 570, la loro funzione politica

Tito Menziani, ricercatore storico della Università di Bologna, ha recentemente dato alle stampe il libro "Idee in circolo", per la casa editrice Homeles Book, con cui riconnette il fenomeno sociale e politico delle Case del popolo in Romagna. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Menziani ha fornito anticipazioni e notizie sul lavoro svolto: "Nacquero nella seconda metà dell'Ottocento, assieme alla cosiddetta società di massa e alla idea di opinione pubblica. Moltissime erano di tradizione socialista e comunista, molte di indirizzo repubblicano, ma alcune anche di ispirazione cattolica", ha spiegato Menziani . "Personalmente - ha aggiunto il ricercatore- ne ho censite, in Romagna, 570, ma non è detto che sia il numero definitivo". Nel corso della trasmissione Menziani ha descritto il ruolo sociale e politico, determinante, avuto dalle Case del Popolo nella formazione delle classi dirigenti e avvertito che la loro storia non è conclusa, visto che diverse di esse sono ancora operanti.