La Uil apre un nuovo sportello a Modigliana

Sabato alle 11, in Piazza Don Giovanni Minzoni 8 si inaugura la nuova sede della Uil di Modigliana. Portano il loro saluto il Segretario della Uil Emilia-Romagna Giuliano Zignani, il Sindaco di Modigliana Jader Dardi e il segretario della Uil di Forlì Enrico Imolesi. Il segretario della Uil Forlivese Enrico Imolesi rimarca come “la presenza della Uil a Modigliana ha una lunga tradizione che si rinnova e rinforza con l’apertura del nuovo ufficio. Locali, più ampi e di facile accesso nel centro del paese per essere sempre più presenti nella comunità”. Marina Giuliani ha seguito e seguirà proprio la sede di Modigliana. Nei prossimi mesi saranno inaugurati nuovi locali pure a Santa Sofia. L’ufficio sarà aperto nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 17 e sabato dalle 9 alle 12.