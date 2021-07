Le tematiche ambientali al centro di un incontro del Rotary Club Forlì

L'incontro, che avrà luogo sulla terrazza del Grand Hotel di Cesenatico, sarà introdotto da Pierluigi Ranieri, presidente del Rotary Club Forlì per l'annata 2021-2022

"Acqua dolce - Acqua salata...?". E' il tema della conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì che si svolgerà martedì alle 20 con ospite l'architetto Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po, da tempo impegnata su tematiche ambientali e di valorizzazione del paesaggio. L'incontro, che avrà luogo sulla terrazza del Grand Hotel di Cesenatico, sarà introdotto da Pierluigi Ranieri, presidente del Rotary Club Forlì per l'annata 2021-2022.

Martedì, inoltre, si è svolta la conviviale con relatore il velista Matteo Plazzi che ha raccontato la storia delle regate nazionali e internazionali e illustrato le innovazioni tecnologiche del settore. Ravennate di origine, Plazzi è stato componente del team di Luna Rossa nell'ultima edizione della Coppa America con il ruolo di direttore tecnico della Prada Cup. Nei suoi oltre trent'anni di attività ha partecipato ai più importanti circuiti di regate nazionali e internazionali, durante i quali ha ricoperto ruoli di primo piano sia tecnici sia sportivi. Vincitore nell'America's Cup del 2010, ha conquistato sette titoli mondiali in diverse classi, tre medaglie d'oro, tre d'argento e due di bronzo al valore sportivo e l'onorificenza "Una vita per lo sport" attribuitagli dal Coni.

Nella vela d'altura ha vinto l'Admiral's Cup e ha partecipato alla Round the World Race. Ha inoltre preso parte a sette edizioni di Coppa America ed è stato membro del team di Luna Rossa sin dagli inizi. Plazzi ha raccontato la storia delle varie edizioni dell'America's Cup e l'incontro, svoltosi presso il Bagno Holiday Village di Milano Marittima grazie anche al socio Giuseppe Fabbri, è stato pure l'occasione per presentare immagini che hanno evidenziato come oggi, rispetto a pochi anni fa, le imbarcazioni vadano ad una velocità superiore raggiungendo circa 40-50 nodi.