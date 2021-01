Le vicende dei Mussolini nel dopo guerra: Edda Negri presenta il libro scritto con Mario Russomanno

Edda Negri Mussolini, scrittrice i cui nonni materni erano Benito e Rachele Mussolini, ha anticipato a VideoRegione le atmosfere del libro di prossima pubblicazione che ha scritto "a quattro mani" con il conduttore del tradizionale appuntamento televisivo, autore a sua volta di libri di storia e costume. La scrittrice, nata a Forlì e che porta il nome della madrina al battesimo, la contessa Edda Mussolini Ciano, perse, a causa di una grave malattia, quando aveva solo quattro anni la madre Anna Maria, ultimogenita di Donna Rachele.

E' cresciuta pertanto in stretta vicinanza con la nonna paterna, madre del presentatore Nando Pucci Negri, e quella materna, Rachele Guidi, assieme alla quale ha trascorso lunghi periodi nella casa di famiglia di Carpena nella quale si ritrovano abitualmente anche gli zii Edda Ciano e Romano Mussolini e nella quale abitava lo zio Vittorio Mussolini. "La storia che raccontiamo - ha spiegato la scrittrice- non ha alcuna pretesa di rivisitare la storia o la politica: non ho conosciuto mio nonno Benito ma ho frequentato nonna Rachele, i suoi figli, i suoi nipoti. Sono le loro vicende umane, le piccole e grandi curiosità che le loro figure ispirano, che descriviamo. Nel rispetto delle sensibilità di tutti, che riteniamo doveroso. Parlarne in anteprima in Romagna mi fa particolarmente piacere, questa storia è ambientata in gran parte tra Forlì, Riccione, Predappio, Carpena, Cervia. I Mussolini, del resto, si sono sempre sentiti romagnoli: per questo motivo mia sorella Silvia ed io siamo nate a Forlì per volontà di nostra madre anche se allora i miei genitori vivevano a Roma".

Nel corso della trasmissione, che andrà in onda venerdì alle 22,30, gli autori del libro hanno mostrato immagini tratte dall'archivio privato della famiglia Mussolini e descritto scene e ambienti che saranno presenti nel libro.