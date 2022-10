Liberazione di Bertinoro, iniziative per gli studenti delle scuole medie

Si celebra il 78° anniversario della Liberazione di Bertinoro. In occasione del Settantottesimo anniversario della Liberazione di Bertinoro, l'amministrazione comunale, in accordo con l'Anpi e l'Istituto Comprensivo di Bertinoro, ha organizzato una “camminata della Liberazione" destinata alle cinque classi terze della scuola media o nella giornata di lunedì. Illustra l'assessora alla scuola Londrillo: "I partecipanti e le partecipanti alla camminata attraverseranno alcune vie del centro storico e si fermeranno in cinque "stazioni", dove alcuni volontari e volontarie racconteranno storie di Bertinoro legate alle vicende della seconda guerra mondiale. I racconti e le testimonianze sulle quali gli studenti e le studentesse dovranno riflettere saranno: la tragedia dei cinque martiri bertinoresi (raccontata da Gabriella Fabbri); la storia di Rosa e Bruno (raccontata da Elena Salvucci); le donne nella Resistenza (raccontata da Mirella Menghetti); i racconti del cuore (raccontata da Jasmine Ward); la liberazione di Bertinoro (raccontata da Federico Gaggi)"

L'iniziativa si concluderà alle ore 11 con un momento istituzionale aperto a tutta la cittadinanza in Piazza a Bertinoro, davanti alla lapide dedicata ai caduti per la libertà, sotto al portico del Comune. Interverranno la Sindaca Gessica Allegni, l'assessora Sara Londrillo, Walter Pedroni e Miro Gori dell'ANPI. "Vogliamo tenere vive la memoria e la conoscenza della Resistenza nel nostro territorio, per questo abbiamo tenuto molto al coinvolgimento dei nostri studenti. Ringrazio l'Istituto Comprensivo per la sensibilità dimostrata e Anpi per la collaborazione e la presenza", conclude la Sindaca.